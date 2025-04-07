ТАСС: ВСУ в ДНР маскируют взрывчатку под природными материалами

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) маскируют взрывчатку под природными материалами. Об этом рассказал российский командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в беседе с ТАСС.

«Противник все чаще начинает сбросами расставлять минирование такое интересное — то под палку, то под сучок все замаскировано, травой. Из монтажной пены что-то слепят, облепят травой», — раскрыл боец способ маскировки.

Он добавил, что в этих же целях ВСУ используют рюкзаки.

Ранее сообщалось, что украинские военные стали применять больше самодельных взрывных устройств из-за недостаточного количества в арсенале мин заводского производства.

