Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:29, 7 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец раскрыл способ маскировки взрывчатки ВСУ

ТАСС: ВСУ в ДНР маскируют взрывчатку под природными материалами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) маскируют взрывчатку под природными материалами. Об этом рассказал российский командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в беседе с ТАСС.

«Противник все чаще начинает сбросами расставлять минирование такое интересное — то под палку, то под сучок все замаскировано, травой. Из монтажной пены что-то слепят, облепят травой», — раскрыл боец способ маскировки.

Он добавил, что в этих же целях ВСУ используют рюкзаки.

Ранее сообщалось, что украинские военные стали применять больше самодельных взрывных устройств из-за недостаточного количества в арсенале мин заводского производства.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

    Крупнейшее в России производство ПВХ потребовали обратить в доход государства

    Жители Германии впали в панику из-за страха перед возможной войной в Европе

    Прокуратура начала проверку после ДТП с участием фуры и поезда в Новой Москве

    Стриптизер пожаловался на обезумевших женщин

    Известная телеведущая пожаловалась на скорую помощь и разозлила зрителей

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с объявлениями на подъездах

    Назван срок возвращения тепла в Москву

    Названа самая эффективная тренировка для мужчин после 30 лет

    Возможности Eutelsat обеспечить полный доступ к связи на Украине оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше