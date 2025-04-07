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13:45, 7 апреля 2025Мир

Российский бомбардировщик встретился с американским истребителем

Newsweek: Американский истребитель сопроводил российский бомбардировщик у Аляски
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: U.S. Department of Defense

Американский истребитель F-35 сопроводил российский бомбардировщик недалеко от территории штата Аляска. Об этом сообщает Newsweek.

«Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) подтвердило, что американский истребитель F-35 сопроводил два российских военных самолета, включая бомбардировщик, недалеко от Аляски», — передает издание.

Также в NORAD отметили, что в зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски ранее якобы уже наблюдалась активность России, однако она не рассматривается как угроза.

18 февраля NORAD заявило об обнаружении и отслеживании российского военного самолета, летевшего в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ). По данным командования, военный самолет «оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады».

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