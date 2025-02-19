В США сообщили об обнаружении российского военного самолета вблизи Аляски

NORAD сообщило об обнаружении российского военного самолета вблизи Аляски

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило об обнаружении российского военного самолета вблизи Аляски. Об этом сообщает РИА Новости.

«NORAD обнаружила и отследила российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 18 февраля 2025 года», — сообщило командование.

По его данным, военный самолет «оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады». При этом в заявлении утверждается, что США не видят угрозы в подобной активности России.

9 января самолет разведки США совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии недалеко от российской границы.