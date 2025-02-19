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07:21, 19 февраля 2025Мир

В США сообщили об обнаружении российского военного самолета вблизи Аляски

NORAD сообщило об обнаружении российского военного самолета вблизи Аляски
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: U.S. Department of Defense / Reuters

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило об обнаружении российского военного самолета вблизи Аляски. Об этом сообщает РИА Новости.

«NORAD обнаружила и отследила российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 18 февраля 2025 года», — сообщило командование.

По его данным, военный самолет «оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады». При этом в заявлении утверждается, что США не видят угрозы в подобной активности России.

9 января самолет разведки США совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии недалеко от российской границы.

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