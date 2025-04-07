Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:53, 7 апреля 2025Бывший СССР

Состав украинской делегации на переговоры с США раскрыли

Украина для переговоров с США по ресурсам подбирает консультантов по инвестициям
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Украина в рамках подготовки к переговорам с США по ресурсам подбирает не только юристов и представителей министерств, но и консультантов по инвестициям. Состав делегации раскрыла министр экономики страны Юлия Свириденко в беседе с агентством Associated Press.

«Это знаменует собой новый этап в отношениях с Соединенными Штатами, требующий экспертизы во многих областях», — подчеркнула Свириденко.

Министр отметила, что не все вопросы можно решить онлайн, из-за чего «нужно сесть с командами и продолжить разговор лично».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украину в переговорах с США по недрам будут представлять юридические компании. При этом он считает, что все эти компании из Британии.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Хоккеист забросил 895-ю шайбу в ворота российского вратаря

    Переживающей за 30-летнюю дочь-одиночку женщине дали совет

    Учительница совратила несовершеннолетнего и подстрекала его расправиться с ее мужем

    Современные смартфоны назвали скучными

    Российские войска поразили элитное подразделение ВСУ под Харьковом

    Состав украинской делегации на переговоры с США раскрыли

    Бессент в интервью Карлсону назвал срывающих сделку США и Украины по недрам

    В Москве столкнулись два автобуса

    Премьер Грузии назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией

    Солдат ВСУ записал предсмертное видео из курской Олешни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше