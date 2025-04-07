Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:46, 7 апреля 2025Из жизни

Спасатели нашли редчайшего белого пингвина истощенным на пляже

В Австралии редчайшего белого пингвина нашли на пляже истощенным
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Leonard Zhukovsky / Shutterstock / Fotodom  

Организация по защите дикой природы Wildlife Welfare Organisation (WWO) спасла истощенного белого пингвина в Австралии. Об этом пишет ABC Australia.

Самку малого пингвина заметили на пляже Порт-Эллиот. Она привлекла внимание спасателей редчайшей белой окраской — белой. Птица была истощена и обезвожена. Спасатели забрали ее себе и назвали Перл (с англ. perl — «жемчужина»).

Когда пингвина нашли, он весил меньше одного килограмма. «Мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы вытащить этого маленького чувака», — заявили в WWO. Перл посадили на особую диету и начали давать ей противогрибковые препараты.

Необычный окрас пингвина объясняется генетической особенностью под названием лейкизм. У животных он характеризуется частичной утратой пигментации меха и перьев. В WWO рассказали, что впервые столкнулись с белым малым пингвином за все годы своей практики.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Специалист по малым пингвинам Диана Коломбелли-Негрель объяснила, что в дикой природе Перл придется нелегко. Темные перья нужны пингвинам, чтобы сливаться с цветом моря и прятаться от хищников. Кроме того, белый окрас может отпугнуть потенциальных партнеров Перл.

Представитель WWO Рена Робинсон отметила, что будущее птицы будет решено, когда она поправится.

Ранее сообщалось, что пингвиниха по кличке Мэгги, живущая в британском зоопарке Котсуолд, оказалась не самкой, а самцом. В течение восьми лет сотрудники зоопарка пытались заставить пингвина размножаться и лишь недавно поняли, что неверно определили пол.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заговорили о тревожной тенденции в экономике. С чем связан кризис и что грозит стране?

    Российские войска блокировали движение ВСУ у Горналя в Курской области

    Королева красоты бросилась спасать ребенка во время землетрясения и осталась под руинами

    В России живший в вагончике на берегу озера сторож оказался жестоким уголовником

    Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки

    Российская песня возглавила топ Apple Music на Украине

    В МИД призвали США провести аудит переданных Украине средств

    Россиянин лишился багажа во время перелета и отсудил у авиакомпании сотни тысяч рублей

    Ольга Бузова сделала новый прокол на теле со словами «не могу остановиться»

    Популярная журналистка чуть не ушла из профессии из-за поисков в морге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше