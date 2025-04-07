Спасатели нашли редчайшего белого пингвина истощенным на пляже

В Австралии редчайшего белого пингвина нашли на пляже истощенным

Организация по защите дикой природы Wildlife Welfare Organisation (WWO) спасла истощенного белого пингвина в Австралии. Об этом пишет ABC Australia.

Самку малого пингвина заметили на пляже Порт-Эллиот. Она привлекла внимание спасателей редчайшей белой окраской — белой. Птица была истощена и обезвожена. Спасатели забрали ее себе и назвали Перл (с англ. perl — «жемчужина»).

Когда пингвина нашли, он весил меньше одного килограмма. «Мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы вытащить этого маленького чувака», — заявили в WWO. Перл посадили на особую диету и начали давать ей противогрибковые препараты.

Необычный окрас пингвина объясняется генетической особенностью под названием лейкизм. У животных он характеризуется частичной утратой пигментации меха и перьев. В WWO рассказали, что впервые столкнулись с белым малым пингвином за все годы своей практики.

Специалист по малым пингвинам Диана Коломбелли-Негрель объяснила, что в дикой природе Перл придется нелегко. Темные перья нужны пингвинам, чтобы сливаться с цветом моря и прятаться от хищников. Кроме того, белый окрас может отпугнуть потенциальных партнеров Перл.

Представитель WWO Рена Робинсон отметила, что будущее птицы будет решено, когда она поправится.

Ранее сообщалось, что пингвиниха по кличке Мэгги, живущая в британском зоопарке Котсуолд, оказалась не самкой, а самцом. В течение восьми лет сотрудники зоопарка пытались заставить пингвина размножаться и лишь недавно поняли, что неверно определили пол.

