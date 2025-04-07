Стоматолог тайно снимал переодевающихся медсестер

В Лондоне стоматолога поймали за съемкой медсестер в раздевалке

В Лондоне, Великобритания, 51-летний стоматолог Амре Маглад получил условный срок за тайную съемку полуобнаженных медсестер. Об этом сообщает Daily Mail.

Маглад оставлял в женской раздевалке рюкзак и клал в сетчатый карман телефон с включенной камерой. Какое-то время ему удавалось тайно снимать переодевающихся медсестер, пока они не заметили его рюкзак в конце января. Одна из них вспомнила, что уже видела его в раздевалке несколько недель назад.

Медсестрам удалось выяснить, что рюкзак принадлежал уважаемому в их больнице врачу Магладу. В тот же день его поймали. Полицейские нашли в телефоне стоматолога видео, на котором одна из медсестер была в нижнем белье. Маглад пытался оправдаться, называл все произошедшее ошибкой и отказывался сотрудничать с полицейскими. Однако в конце концов признался в вуайеризме.

Четыре пострадавшие медсестры заявили, что действия Маглада негативно повлияли на их жизнь. Одна из них призналась, что потеряла веру в людей. Вторая утверждает, что ее до сих пор преследуют кошмары о случившемся.

Маглад работал в трех местах, и его отстранили от должности в каждом из них. Стоматолога приговорили к 18 месяцам условного срока, обязали пройти реабилитацию и выплатить каждой из жертв по 500 фунтов стерлингов (54 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде поймали юношу-вуайериста, установившего скрытые камеры в общественных туалетах школ и заправочных станций. У него хранилось более тысячи видео с них.

