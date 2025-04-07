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09:03, 7 апреля 2025Экономика

Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании

Александр Янукович перестал быть учредителем питерской компании «Арсенал Инвест»
Вячеслав Агапов
Виктор Янукович

Виктор Янукович. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сын бывшего президента Украины Александр Янукович перестал быть учредителем питерской компании «Арсенал Инвест». Об этом со ссылкой на регистрационные документы сообщает РИА Новости.

Фирма «Арсенал Инвест» была учреждена в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Согласно документам, в 2024 году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, а не Украины, как в предыдущие годы.

По информации сервиса «БИР-Аналитик», сейчас Януковичу принадлежат зарегистрированные в Донецке ООО «МАКО Ходинг» и ООО «Кепитал Билдинг Корпорейшен», деятельность которых связана с арендой и управлением недвижимым имуществом, строительством жилых и нежилых зданий, а также торговлей. С прочими компаниями он больше не связан.

В 2022 году сменила своего владельца «Пэппэлл», операционная компания производителя сигарет Peppell. Ее учредитель, близкий к Януковичу бизнесмен Валерий Хоменко, передал 100 процентов генеральному директору Антону Шерстобитову, возглавлявшему компанию с августа 2020 года. Хоменко основал Peppell в 2014 году, на тот момент он был владельцем донецкой табачной фабрики «Хамадей». «Пэппэлл» отвечает за бренды Peppell, V.I.P. Club, «Бiле сонце», «Хортиця», Dune, Fantom и другие, присутствующие на российском рынке.

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