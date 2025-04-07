Сын Януковича перестал быть учредителем питерской компании

Сын бывшего президента Украины Александр Янукович перестал быть учредителем питерской компании «Арсенал Инвест». Об этом со ссылкой на регистрационные документы сообщает РИА Новости.
Фирма «Арсенал Инвест» была учреждена в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Согласно документам, в 2024 году налоговая внесла изменения, указав, что учредитель Янукович-младший является гражданином РФ, а не Украины, как в предыдущие годы.
По информации сервиса «БИР-Аналитик», сейчас Януковичу принадлежат зарегистрированные в Донецке ООО «МАКО Ходинг» и ООО «Кепитал Билдинг Корпорейшен», деятельность которых связана с арендой и управлением недвижимым имуществом, строительством жилых и нежилых зданий, а также торговлей. С прочими компаниями он больше не связан.
В 2022 году сменила своего владельца «Пэппэлл», операционная компания производителя сигарет Peppell. Ее учредитель, близкий к Януковичу бизнесмен Валерий Хоменко, передал 100 процентов генеральному директору Антону Шерстобитову, возглавлявшему компанию с августа 2020 года. Хоменко основал Peppell в 2014 году, на тот момент он был владельцем донецкой табачной фабрики «Хамадей». «Пэппэлл» отвечает за бренды Peppell, V.I.P. Club, «Бiле сонце», «Хортиця», Dune, Fantom и другие, присутствующие на российском рынке.