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06:31, 7 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Терапевт назвал связанные с посинением губ заболевания

Профессор Коньков: Посинение губ может указывать на болезни сердца и инфекции
Юлия Сычева

Фото: Zay Nyi Nyi / Shutterstock / Fotodom

Посиневшие губы могут указывать на тяжелые заболевания и являются сигналом к немедленному обращению к доктору, заявил заслуженный врач России, профессор в РОСБИОТЕХе Александр Коньков. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам, врача, посиневшие губы часто говорят о сердечно-сосудистой патологии, недостатке кислорода и анемии, а также инфекционном заболевании — истинном или ложном крупе. Кроме того, по его словам, такой симптом указывает на неврологическую болезнь Рейно и аллергические реакции. 

«В случае переохлаждения этот симптом не должен пугать человека. В этой ситуации в организме происходит такое явление, как централизация кровообращения — поток крови концентрируется на жизненно-важных органах: мозге, сердце и почках», — пояснил Коньков.

Профессор подчеркнул, что внезапное посинение губ является важным поводом к посещению врача для диагностики и получения рекомендаций. Особенно это касается случаев, сопровождающихся другими симптомами — одышкой, болью в груди, сведением мышц, заключил врач.

До этого врач раскрыл неочевидную пользу секса. Доктор отметил, что половая связь снижает риск развития рака простаты у мужчин.

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