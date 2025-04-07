Трамп назвал условие для заключения сделки с Китаем

Трамп: сделка с КНР будет заключена при устранении дефицита торгового баланса

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Китаем, если будет устранен дефицит торгового баланса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты теряют из-за Китая сотни миллиардов долларов в год. «И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом», — сказал американский лидер. Глава Белого дома также добавил, что Китай несет большой урон.

Ранее министр финансов КНР Лань Фоань объявил о введении импортных пошлин на все товары из Соединенных Штатов в размере 34 процентов, которые вступят в силу с 10 апреля.

2 апреля администрация президента США ввела те же ставки в отношении китайской продукции, поступающей на американский рынок. До этого американские власти удвоили тарифы на товары из КНР с 10 до 20 процентов.