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23:13, 7 апреля 2025Мир

Трамп объяснил объединение европейских стран в ЕС

Трамп: Страны Европы объединились в ЕС, чтобы нанести США ущерб в торговле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объяснил, что объединение европейских стран в Евросоюз (ЕС) произошло, чтобы нанести ущерб США в торговле. Об этом пишет РИА Новости.

«Объединение европейских стран в ЕС произошло с целью нанести ущерб США в торговле», — отметил американский лидер.

Ранее планировалось, что пошлины на американский импорт власти Евросоюза введут уже в середине апреля. До этого ЕС отложил с 1 до 15 апреля введение 50-процентных пошлин на американский виски, которые Трамп назвал «злобными».

13 марта президент США пригрозил ввести тариф в размере 200 процентов на алкоголь, поставляемый из Европы. Это стало ответом на объявление ЕС о ввозной пошлине в размере 50 процентов на американский виски.

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