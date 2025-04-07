Трамп объяснил объединение европейских стран в ЕС

Трамп: Страны Европы объединились в ЕС, чтобы нанести США ущерб в торговле

Президент США Дональд Трамп объяснил, что объединение европейских стран в Евросоюз (ЕС) произошло, чтобы нанести ущерб США в торговле. Об этом пишет РИА Новости.

«Объединение европейских стран в ЕС произошло с целью нанести ущерб США в торговле», — отметил американский лидер.

Ранее планировалось, что пошлины на американский импорт власти Евросоюза введут уже в середине апреля. До этого ЕС отложил с 1 до 15 апреля введение 50-процентных пошлин на американский виски, которые Трамп назвал «злобными».

13 марта президент США пригрозил ввести тариф в размере 200 процентов на алкоголь, поставляемый из Европы. Это стало ответом на объявление ЕС о ввозной пошлине в размере 50 процентов на американский виски.