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06:25, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Трамп объяснил срыв сделки по покупке TikTok

Трамп: Сделка по покупке TikTok сорвалась из-за введения тарифов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Сделка по покупке китайской социальной сети TikTok сорвалась из-за введения тарифов на товары из Поднебесной, после чего власти КНР пересмотрели условия соглашения. Так произошедшее объяснил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«У нас была сделка, вернее, мы к ней были довольно близки, однако затем Китай поменял условия из-за пошлин. Если бы я хоть немного снизил пошлины, они бы одобрили эту сделку за 15 минут», — сказал Трамп.

При этом президент США не уточнил, о каких изменениях идет речь.

Ранее Трамп сообщил, что подписал указ, который позволит социальной сети TikTok работать на территории страны еще в течение 75 дней. Кроме того, Трамп выразил надежду на продолжение «добросовестной работы» с Китаем, добавив, что республика, вероятно, не рада ответным пошлинам.

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