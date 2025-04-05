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01:32, 5 апреля 2025Мир

Власти КНР не одобрили сделку о TikTok в США

Reuters: Власти КНР не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Dado Ruvic

Власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за недавно объявленных американских пошлин на китайские товары. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Китай дал понять, что не одобрит сделку после объявления президента Дональда Трампа о введении взаимных пошлин», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ, который позволит социальной сети TikTok работать на территории страны еще в течение 75 дней. Кроме того, Трамп выразил надежду на продолжение «добросовестной работы» с Китаем, добавив, что республика, вероятно, не рада ответным пошлинам.

TikTok перестал работать в США 19 января в связи с ранее принятым в стране законом. Документ обязывал китайскую компанию ByteDance продать платформу американским собственникам во избежание блокировки в США. В тот же день соцсеть частично возобновила работу в стране.

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