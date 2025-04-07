США продлили разрешение физлицам и организациям платить налоги в России

США продлили до 9 июля разрешение физлицам и организациям платить налоги в РФ

США продлили разрешение американским физическим лицам и организациям платить налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 июля, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лицензию Минфина страны.

Документ касается американских граждан или организаций, которые находятся в собственности или под контролем граждан США напрямую или косвенно.

«Они имеют право платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения», — подчеркнули в министерстве.

Речь идет о платежах с участием Центробанка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов.

Ранее США стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в России.