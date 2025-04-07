Участие президента одной из азиатских стран в параде Победы в Москве анонсировали

Президент Узбекистана Мирзиеев примет участие в параде Победы в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом заявил его пресс-секретарь Шерзод Асадов, передает РИА Новости.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве», — подтвердил Асадов.

По словам пресс-секретаря узбекского лидера, вопрос участия Мирзиеева в параде Победы в Москве обсуждался на встрече политика с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву 9 мая для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Информацию об этом подтвердил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.