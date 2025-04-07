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16:09, 7 апреля 2025Мир

Украинцы стали жертвами польских мошенников

РИА Новости: Мошенники в Польше предлагают украинцам продлить паспорт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Freepik

Украинцам, оказавшимся в Польше с просроченными паспортами, предлагают фиктивную услугу по продлению срока действия документа за деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фирмы, оказывающей легальную помощь в оформлении документов.

«Украинцам постоянно поступают предложения продлить паспорт. Мошенники, утверждают, что у них есть люди, которые якобы вхожи в посольство Украины, в консульство и могут решить вопрос о продлении паспорта», — сказано в публикации.

Отмечается, что проблема особенно остра для мужчин призывного возраста, которые не могут вернуться на Украину без риска быть мобилизованными. При этом мошенники ставят в паспорта штамп, который делает документ автоматически недействительным.

10 февраля сообщалось, что украинские беженцы начали массово переезжать из Польши в Германию. Основными причинами стали более высокий уровень заработной платы, социальная поддержка и доступ к качественной медицинской помощи.

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