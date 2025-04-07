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04:24, 7 апреля 2025Силовые структуры

Установлены личности совершавших преступления в Судже командиров ВСУ

ТАСС: Силовики установили 2 командиров ВСУ, курировавших преступления в Судже
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сотрудники российских силовых структур смогли установить личности двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), под руководством которых украинские военные совершали преступления на территории Суджи Курской области. Кураторов назвал источник ТАСС в силовых структурах.

«Два года майор А.В. Тополенко командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). В конце 2024 года прострелил себе ногу — якобы получил "боевое ранение". При этом он находился далеко за пределами суджанского приграничья. Должность командира батальона занял старший лейтенант Д.С. Литвиненко», — восстановил хронику собеседник агентства. Оба украинских командира связаны с военными преступлениями на территории российского региона.

Установлено, что Тополенко родился в Донецке и имеет несколько судимостей. Оба офицера ВСУ проживают в Киеве.

Ранее ВС России ликвидировали большую часть батальона территориальной обороны. Подразделение отправили на доукомплектацию, ряды пополняют за счет насильно мобилизованных граждан Украины.

До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила о новых преступлениях ВСУ на территории российского региона. В августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские военные «размещали технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством».

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