Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 7 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле назвали цели ударов на Украине

Песков: Россия наносит удары на Украине только по военным объектам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия наносит удары на Украине только по военным объектам. Цели атак назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, объектам социальной инфраструктуры не наносится», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Москву прекратить «бомбардировки» Украины. Американский лидер вновь указал на большие потери и в очередной раз заявил, что конфликта можно было избежать, если бы он стал президентом раньше.

В ходе брифинга Песков также рассказал об отношении президента России Владимира Путина к прекращению огня на Украине. По его словам, российский лидер действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    В России ответили НАТО на призыв танцевать танго для мира с Украиной

    Россиянина задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Украины

    Писатель Быков пообещал вернуться в Россию

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Названы причины участившихся крушений российских ракетоносцев Ту-22М3

    В Кремле отказались комментировать арест имущества Чубайса

    Украинский военком сравнил сложность своей работы с участием в боевых действиях

    Стало известно о прояснении линии фронта в Курской области

    Россиянка оттащила ослепшую нерпу к веранде дома и смогла ее спасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше