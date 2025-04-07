В Кремле назвали цели ударов на Украине

Песков: Россия наносит удары на Украине только по военным объектам

Россия наносит удары на Украине только по военным объектам. Цели атак назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, объектам социальной инфраструктуры не наносится», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Москву прекратить «бомбардировки» Украины. Американский лидер вновь указал на большие потери и в очередной раз заявил, что конфликта можно было избежать, если бы он стал президентом раньше.

В ходе брифинга Песков также рассказал об отношении президента России Владимира Путина к прекращению огня на Украине. По его словам, российский лидер действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов.