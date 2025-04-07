В Москве пьяный иностранец изнасиловал россиянку под угрозой расправы

В Москве задержали иностранца, надругавшегося над знакомой россиянкой

В Москве следствие настаивает на аресте и заключении в СИЗО иностранца, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 апреля пьяный иностранный гражданин пришел в квартиру жилого дома на шоссе Энтузиастов, где проживала его знакомая россиянка. Там он напал на нее и под угрозой расправы совершил над ней изнасилование и действия сексуального характера. Не смотря на страх и угрозы, сразу после ухода насильника девушка обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали.

Ранее во Всеволожске Ленинградской области задержали 32-летнего приезжего, участвовавшего в групповом изнасиловании несовершеннолетней.