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11:37, 8 апреля 2025Россия

В Петербурге упавший кирпич пробил голову ребенку и попал на видео

В Петербурге ребенку пробило голову кирпичом, это сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Петербурге семилетнему ребенку пробило голову кирпичом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленной каналом записи видно, как после падения кирпича мальчика пошатнуло.

ЧП произошло на Васильевском острове. Сорвавшийся элемент фасада попал в ребенка — дом расположен рядом с детским садом. Мальчика экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом теменной кости, черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Ребенок в тяжелом состоянии.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре на мальчика упала глыба льда. В отличие от петербургского сверстника, он отделался незначительными травмами – ему диагностировали ушиб мягких тканей.

ЖЗЛ
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