В России предложили ввести уполномоченного по правам животных

Депутат ГД Гусев предложил создать институт уполномоченного по защите животных

Первый зампред комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев предложил создать институт уполномоченного по защите животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат направил законопроект в правительство. В документе говорится, что назначенный на эту должность должен будет контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными. Ему предстоит следить за работой органов власти, ветеринарных служб и других организаций.

«Уполномоченный нужен, чтобы заработала схема: чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев, если их питомцы натворили дел (...) Если все получится, улицы станут безопаснее, а собаки — под присмотром», — сказал Гусев.

Ранее сообщалось, что Общественная палата не поддержала законопроект, который направлен на защиту людей от нападений бездомных животных. Значительная часть случаев нападения на людей в различных регионах, как отмечается в документе, связана с животными, которые имеют владельца.