В России захотели предоставить апатридам право заключать контракты с Минобороны

Минюст предложил разрешить лицам без гражданства службу в ВС РФ по контракту

В Росси захотели предоставить апатридам — лицам без гражданства право заключать контракты с Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения в закон о воинской обязанности и военной службе предложил внести Минюст. Также новую норму предлагается закрепить еще в нескольких федеральных законах.

Документ был согласован МВД России, ФСБ, МИД, ФСИН, Минобороны и правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Действующее законодательство предусматривает, что на военную службу по контакту могут поступать граждане России или иностранцы. Таким образом, изменения направлены на устранение препятствия, не позволяющего апатридам заключать контракты с Минобороны.

Ранее стало известно о возможном приравнивании к участникам специальной военной операции священников, совершающих богослужения в зоне боевых действий.