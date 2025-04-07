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15:54, 7 апреля 2025Экономика

В России запретили навязывать потребителям допуслуги

Путин запретил продавцам навязывать клиентам дополнительные товары и услуги
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавцам навязывать клиентам дополнительные товары и услуги. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Под продавцами подразумеваются исполнители заказов и владельцы агрегаторов. С 1 сентября 2025 года им будет запрещено проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров, будь то выполнение работ или оказание услуг, уточняется в документе.

Если же потребитель согласится с их приобретением, он должен будет подтвердить это в письменной форме. Только после этого клиенту можно будет предоставить допуслугу. Эти изменения парламентарии внесли в статью 16 Федерального закона «О защите прав потребителей». Речь, в частности, идет о праве клиента отказаться от оплаты навязанных покупок и требовать возврата денег, если подобные транзакции состоялись.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина предложила увеличить штрафы для российских финансовых организаций за навязывание допуслуг клиентам. Усиление материальной ответственности руководитель регулятора сочла сдерживающим фактором для недобросовестного поведения. Приоритетом в этой области для ЦБ, подчеркнула она, является защита прав заемщиков и самых уязвимых категорий граждан, в том числе пожилых и инвалидов.

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