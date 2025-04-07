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06:20, 7 апреля 2025Мир

В Швейцарии поддержали право Белоруссии на размещение ядерного оружия

Посол Ганевич: Белоруссия вплаве разместить у себя ЯО РФ из-за милитаризации ЕС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Белоруссия имеет право на размещение на своей территории тактического ядерного оружия (ЯО) России в связи с милитаризацией Евросоюза (ЕС). Такое решение страны поддержал в разговоре с РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич.

«На данном этапе вместо курса на кооперацию ЕС избрал путь дальнейшей милитаризации. В этом контексте резонны озабоченности белорусской стороны наращиванием военных контингентов, дополнительных сил и средств по периметру границы, намерением наших стран-соседей выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин», — подчеркнул дипломат.

В таких условиях белорусские власти приняли оправданное решение добавить новые элементы сдерживания угрозы — в том числе разместить тактическое ЯО и современные комплексы гиперзвуковых баллистических ракет производства РФ, заключил Ганевич.

Ранее в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о подготовке Европы к ядерной войне. По словам депутата Светланы Журовой, власти европейских стран таким образом воздействуют на население, чтобы оно не возмущалось тратам на вооружение, а не на социальную жизнь.

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