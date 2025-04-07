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15:15, 7 апреля 2025Бывший СССР

В СВР заявили о планах Латвии массово уничтожить военные мемориалы

СВР: Власти Латвии разрабатывают планы массового уничтожения военных мемориалов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Власти Латвии разрабатывают планы уничтожения военных мемориалов, расположенных в стране, чтобы омрачить празднование 9 Мая. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«По поступающей в СВР информации, латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая этого года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов», — указано в сообщении.

В СВР отметили, что власти республики объявили «войну павшим воинам», из-за своей «пещерной русофобии» и страха перед Россией, которые довели их до решений, не поддающихся здравому смыслу.

Ранее стало известно, что ВСУ во время оккупации Суджанского района Курской области осквернили братскую могилу красноармейцев и памятник советским войнам.

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