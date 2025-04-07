Выходца с Украины сурово накажут за поездку на остров к воинственным аборигенам

Авантюристу Михаилу Полякову грозит тюрьма после поездки на остров Норт-Сентинел

Авантюристу из США, который остался жив после визита на остров Норт-Сентинел, грозит тюрьма. Об этом пишет Daily Mail.

Норт-Сентинел — небольшой остров в территориальных водах Индии, где в полной изоляции от мира живут воинственные аборигены, отказавшиеся от контактов с цивилизацией. Индийские законы запрещают людям приближаться к острову. Несмотря на это, 24-летний выходец с Украины Михаил Поляков решил отправиться на остров и установить контакт с племенем. Он предпринял несколько попыток добраться до Норт-Сентинела и 29 марта добился цели, причалив к берегу на моторной лодке. С собой в качестве даров он привез кокос и банку газировки. Однако Поляков так и не дождался аборигенов, несмотря на попытки привлечь их внимание свистком. В итоге он снял видео на GoPro и вернулся на материк.

Через два дня после возвращения Полякова задержали. Видео, которое он снял, подтвердило, что он действительно был на острове. Поляков объяснил сотрудникам полиции, что любит риск. Однако это не спасло его от ареста и предъявления обвинений — из-за своей поездки он может понести суровое наказание и надолго сесть в тюрьму. По словам директора полиции Андаманских островов и Никобара, нарушителю грозит от трех до пяти лет тюремного заключения за нарушение закона, запрещающего несанкционированный въезд в районы, населенные охраняемыми племенами острова Норт-Сентинел, если он будет признан виновным. В настоящий момент Поляков остается под стражей. Индийские власти также привлекли к ответственности всех местных жителей, которые содействовали Полякову.

В 2006 году обитатели острова расправились с двумя индийскими рыбаками, которые сели на мель неподалеку. В 2018 году на Норт-Сентинел неоднократно плавал 26-летний американский миссионер Джон Аллен Чау. Третья попытка прочитать проповедь аборигенам кончилась тем, что его прикончили, набросили веревку, и утащили вглубь острова.