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09:02, 7 апреля 2025Наука и техника

Зафиксировано уникальное космическое явление

Nature Astronomy: Обнаружена необычная пара звезд в 150 световых годах от Земли
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: nature.com

Ученые из Великобритании обнаружили двойную звездную систему всего в 150 световых годах от Земли. Эти звезды кружат вокруг друг друга и однажды сольются, вызвав мощный взрыв — сверхновую типа Ia. Такая вспышка может быть в 10 раз ярче Луны на ночном небе. Статья об открытии опубликована в Nature Astronomy.

Масса найденной пары превышает массу Солнца — этого достаточно, чтобы они в будущем точно взорвались. Сейчас они делают полный оборот друг вокруг друга за 14 часов, но со временем будут вращаться все быстрее и быстрее, пока не сольются. Это случится примерно через 23 миллиарда лет.

Во время слияния произойдет редкий вид взрыва — четырехкратная детонация. Сначала вспыхнет внешняя оболочка одной звезды, затем ее ядро, после чего ударная волна вызовет двойной взрыв у второй.

Ученые говорят, что такая система — настоящая удача. Раньше подобные объекты не удавалось найти так близко. Открытие означает, что в нашей галактике может быть больше таких звезд, чем предполагалось. И хотя ждать взрыва придется миллиарды лет, он поможет лучше понять, как рождаются сверхновые.

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