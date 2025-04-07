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10:49, 7 апреля 2025Бывший СССР

Зеленского начали охранять бойцы ЧВК

RT: Зеленского охраняют бойцы ЧВК из США и Великобритании
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского охраняют бойцы частной военной компании (ЧВК) из США и Великобритании. Об этом пишет RT.

СМИ пишет, что ЧВК Group 4 Securitas (G4S) прибыла на Украину около 30 лет назад. Сейчас их представители имеют доступ ко множеству стратегических объектов в стране.

«G4S активно включена в охрану правительственных объектов на Украине. Прежде всего они входят в охрану Зеленского», — пишет RT. Отмечается, что ЧВК обладает собственной разведкой и участвует в диверсионной деятельности в Крыму.

С 2022 год на Украине находится около 1000 бойцов G4S, пишет RT.

Ранее Владимир Зеленский призвал стран-союзников передать Киеву все имеющиеся у них зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он также упрекнул их в том, что они не используются.

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