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08:30, 7 апреля 2025Забота о себе

Женщина переболела коронавирусом и заметила удивившие ее изменения в сексуальной жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине, которая заметила удивившие ее изменения в сексуальной жизни, после того как переболела коронавирусом. Письмо читательницы и совет специалистки опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, три года назад она тяжело перенесла коронавирусную инфекцию, болезнь сопровождалась усталостью и недомоганием после малейших физических нагрузок. Сейчас она не может заниматься спортом, но работает неполный рабочий день и иногда ходит на мероприятия. Вернуться к сексу ей тоже оказалось тяжело.

«Единственный раз, когда я смогла заняться сексом за последние пару лет и не чувствовать себя разбитой еще два дня, был, когда я придерживалась строго миссионерской позы, на спине, без слишком активных движений», — призналась она. Это не устраивает женщину — она любит активный секс и не хочет планировать его так, чтобы потом еще два дня отдыхать.

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В ответ Стоядинович отметила, что с возрастом многие перестают заниматься активным сексом, необязательно из-за болезней. Она предложила составить список вещей, которые важны для женщины в интимной близости, записать каждую деталь, а потом подумать, как того же результата можно было бы достичь без применения излишних физических усилий.

Колумнистка отметила, что понимание потребностей своего тела поможет понять и потребности партнера. «Базовая работа с дыханием часто является хорошей отправной точкой для улучшения или восстановления наших отношений с нашим физическим "я" — вы можете попробовать дыхание по принципу "квадрат" или найти класс йоги с низкой нагрузкой», — заключила она.

Ранее Стоядинович дала совет мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазма и не мастурбировала. Она призвала его не переживать, что это может привести к конфликтам в семье.

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