Жители российского города пожаловались на заросший плесенью дом

Нижневартовцы пожаловались, что из-за постоянных протечек дом атаковала плесень

Жители Нижневартовска пожаловались, что из-за постоянных многолетних протечек два дома были атакованы плесенью и гнилью. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в Telegram-канале «Народный фронт | Ханты-Мансийский АО (ХМАО — ЮГРА)».

Речь идет о домах в жилом комплексе «Европейские», расположенных по адресу улица Осенняя, 2а и Рабочая, 47. По словам жильцов, им приходится находиться в опасных для здоровья условиях уже шестой год. Так, с приходом весны крыша вновь дала течь, поскольку вместо скатной крыши, которая предполагалась по проекту, здания возвели с плоской. По этой причине происходят постоянные протечки, провоцирующие появление плесени на стенах и трещин в потолке.

Помимо этого, дома не подключены к централизованной канализации. «Временные септики и насосы не справляются, подвалы регулярно заливает. Комары, вонь, инфекции — это реальность для 200 семей», — отметили в «Народном фронте». Между тем, утверждают жильцы, на их многочисленные обращения власти отвечают лишь отписками.

Ранее в апреле в Тольятти пожаловались на фекальный фонтан, который забил из-под земли.

