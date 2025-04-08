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11:27, 8 апреля 2025Из жизни

Агрессивный ястреб неделями нападал на жителей деревни

В Великобритании агрессивный ястреб неделями нападал на жителей деревни
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Мужчина сумел поймать ястреба, который нападал на жителей деревни в Великобритании. Об этом пишет The Guardian.

Агрессивная птица поселилась в окрестностях деревни Фламстед, графство Хартфордшир, еще в ноябре, но стала агрессивной лишь в конце марта. Ястреб, которого впоследствии идентифицировали как пустынного канюка, на протяжении нескольких недель преследовал местных жителей и наносил им травмы. Всего он ранил около 20 человек, некоторым понадобилась медицинская помощь. Его мишенью преимущественно становились высокие мужчины, на которых он нападал сзади, царапая когтями шею и скальп. Местный совет даже нанял сокольника, чтобы он помог поймать птицу.

40-летний Стив Харрис, который живет во Фламстеде с семьей, был одной из излюбленных жертв ястреба. Канюк нередко сопровождал его на пробежках, постоянно подбираясь ближе для атаки — Харрис даже стал выходить из дома в велосипедном шлеме в качестве защиты. Заметив, что ястреб часто сидит в его саду, мужчина стал расставлять ловушки с кормом, но все попытки поймать его проваливались до недавнего времени.

В четверг, 3 апреля, Харрис вернулся с пробежки и заметил, что канюк залетел в сад, следуя за ним. Мужчина решил проявить хитрость: он забрался на свой сарай и набросил клетку на ястреба сверху. Птица попалась. Канюка передали ветеринарам, которые должны определить его пол и возраст, а также понять, можно ли выпустить его в дикую природу. Жители Фламстеда полагают, что у птицы есть гнездо где-то в деревне и ястреб просто защищал свое потомство.

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