Американские богачи пристрастились к одной вещи для детей за 69 тысяч рублей

NYP: Американские богачи пристрастились к слингу для детей за 69 тысяч рублей

Американские богачи пристрастились к одной вещи для детей за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о слинге бренда Artipoppe, стоимость которого варьируется от 360 до 800 долларов (от 32 до 69 тысяч рублей) в зависимости от материала. По словам организатора торжеств Эшли Снайдер, которая живет в Нью-Йорке, сейчас вместо дизайнерской сумки женщины предпочитают подобные люксовые эрго-рюкзаки.

С подобными слингами на публике замечали и знаменитостей, в том числе супермоделей Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски, а также актрис Хиллари Дафф и Шэй Митчелл. «Birkin в мире таких рюкзаков. Многие мамочки из богатых районов ходят с такими», — рассказывает 32-летняя американская медсестра Кейт Кульсар.

В марте Lamborghini представила детскую коляску почти за полмиллиона рублей.