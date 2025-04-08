Беспилотники атаковали российский регион

Губернатор Гусев: Воронежскую область атаковали не менее пяти беспилотников

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили не менее пяти дронов в трех районах области. Предварительно, никто не пострадал. Информация о разрушениях не поступала. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщило об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект энергетики в Запорожской области. По информации ведомства, под удар попала электроподстанция «Новогорьевка» государственного унитарного предприятия «Таврия-Энерго», в результате чего оказался поврежден радиатор трансформатора.

