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21:16, 8 апреля 2025Россия

Беспилотники атаковали российский регион

Губернатор Гусев: Воронежскую область атаковали не менее пяти беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили не менее пяти дронов в трех районах области. Предварительно, никто не пострадал. Информация о разрушениях не поступала. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщило об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект энергетики в Запорожской области. По информации ведомства, под удар попала электроподстанция «Новогорьевка» государственного унитарного предприятия «Таврия-Энерго», в результате чего оказался поврежден радиатор трансформатора.

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