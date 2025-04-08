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09:04, 8 апреля 2025Наука и техника

Рост цен на iPhone назвали неизбежным

Wedbush Securities: iPhone неизбежно будет стоить дороже 1000 долларов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Корпорация Apple больше всех пострадала от новых пошлин администрации президента США Трампа и готова поднять цены на свою продукцию. Об этом сообщает издание Quartz со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэна Айвса.

«Тарифный экономический Армагеддон, развязанный Трампом, — полная катастрофа для Apple, учитывая ее огромную производственную зависимость от Китая», — заметил Айвс. По его словам, корпорация Тима Кука плотно зависит от КНР, потому что в стране производится 90 процентов всех iPhone.

Также аналитик заметил, что рост цен на iPhone неизбежен: «Исчезает реальность, при которой iPhone — один из лучших потребительских товаров на планете — стоит 1000 долларов». «Цены вырастут так резко, что это будет трудно осознать», — заметил Айвс.

По мнению специалиста Wedbush Securities, Apple будет крайне сложно хотя бы частично перенести производство в США, чтобы снизить негативное влияние пошлин: «Чтобы перемистить хотя бы 10 процентров производства, потребуется 3 года и 30 миллиардов долларов». Также если смартфоны начнут производить «в Нью-Джерси, Техасе или другом штате», то стоимость iPhone вырастет до 3500 долларов, или около 300 тысяч рублей.

Ранее опрошенные Reuters аналитики предсказали удорожание iPhone на треть. По мнению экспертов Rosenblatt Securities, из-за новых пошлин самый дорогой iPhone 16 Pro Max может подорожать до 2300 долларов, или около 199 тысяч рублей.

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