Фондовый рынок США открылся в плюсе впервые после объявления о пошлинах

Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи выросли впервые после объявления о пошлинах

Основные индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали положительную динамику впервые после объявления о введении импортных пошлин властями США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В первые минуты торгов во вторник, 8 апреля, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 3,58 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достиг отметки в 39 325,44 пункта. Индекс S&P 500, в свою очередь, прибавил 3,4 процента и поднялся до 5 234,16 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq к тому времени вырос на 3,73 процента и достиг 16 185,24 пункта.

Подобную динамику на американском фондовом рынке эксперты зафиксировали впервые со 2 апреля. В тот день президент США Дональд Трамп утвердил повышение импортных пошлин на продукцию из 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако в отношении ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, тарифы оказались в районе 30-55 процентов.

После этого на фондовом рынке США фиксировалось затяжное падение. В ходе торгов в понедельник, 7 апреля, индекс S&P 500 в моменте падал на 4,71 процента, Nasdaq — на 5,15 процента, Dow Jones — 4,44 процента. Схожую динамику демонстрировали и другие крупнейшие мировые площадки. Индекс MSCI Asia Pacific обвалился на 8,5 процента, гонконгский Hang Seng — более чем на 13 процентов, японские Topix и Nikkei — на 7,8 процента. Амстердамская фондовая биржа падала на 5,5 процента, а биржи в Стокгольме и Копенгагене — почти на 7 процентов. Аналитики связали спад в первую очередь с паническими настроениями участников рынка из-за пошлин Трампа.