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13:03, 8 апреля 2025Силовые структуры

Генерал оценил операцию Белоруссии по предотвращению провоза опасной взрывчатки в Россию

Генерал ФСБ Михайлов: Опасная взрывчатка готовилась для терактов в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

Провозившаяся через Белоруссию взрывчатка однозначно предназначалась для проведения масштабных терактов в России. Об этом высказался генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с «Царьградом».

По его словам, автобус начиняли взрывчаткой «настоящие профессионалы». Михайлов пояснил, что все полости автомобиля были заполнены этой взрывчаткой. «Они не были упакованы в мешки, они не были упакованы в какие-то коробки. Эта вся взрывчатка была размазана по стенам и по технологическим полостям автобуса», — заявил он.

Также генерал в отставке предположил, что вся эта взрывчатка могла быть поделена для совершения разных терактов. В качестве примера он привел историю 1999 года, когда на Каширском шоссе в Москве произошло несколько взрывов, причем при помощи 300 килограммов отдельно заложенной под основания домов взрывчатки.

Вдобавок российский генерал счел, что, скорее всего, наиболее вероятное происхождение взрывчатки — Украина. В то же время он не отказался и от версии, что ко всему этому причастна Литва.

В понедельник, 7 апреля, на границе Польши и Белоруссии остановили автобус, в котором нашли 580 килограммов взрывчатки — это крупнейшая партия взрывчатого вещества, найденного белорусскими таможенниками. Груз, как отмечалось, везли из Литвы в Россию. Водитель заявил, что не знал о взрывчатке.

Тогда же экспертиза определила, что в машине находилось мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Предположительно, его произвели в США. Насколько известно, 20 граммов такого вещества достаточно для подрыва машины в правильно заложенном месте.

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