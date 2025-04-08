Глава российского региона на элитном автомобиле попал в ДТП

Глава Чувашии Николаев и его жена попали в ДТП

Глава Чувашии Олег Николаев и его жена попали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На фотографии с места происшествия видно автомобиль главы республики с открытым багажником.

Авария произошла в Чебоксарах. Глава республики и его жена находились на заднем сиденье элитного седана Genesis. Он столкнулся с автомобилем Mazda.

Машиной главы региона управлял личный водитель Николаева, уточняет канал. По предварительным данным, виновницей стала водитель Mazda. По информации Mash, никто не пострадал.

Ранее в ДТП попал глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов. Чиновник ехал в командировку в областной центр, за рулем находился водитель. Их машина столкнулась с легковушкой. Чиновника и его водителя доставили в больницу.