Госдума изменила одно положение о призыве в Российскую армию

Госдума изменила срок действия решения о призыве в армию

Госдума изменила срок действия решения о призыве в Российскую армию. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Соответствующий законопроект депутаты одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

По ныне действующим нормам призывникам приходилось раз в полгода проходить повторно некоторые обследования, в частности, медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. По словам авторов законопроекта, это «создает неудобства для самих призывников».

Также 8 апреля Госдума приняла закон об освобождении от срочной службы добровольцев, которые более полугода участвовали в боевых действиях.