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17:13, 8 апреля 2025Россия

Госдума изменила одно положение о призыве в Российскую армию

Госдума изменила срок действия решения о призыве в армию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госдума изменила срок действия решения о призыве в Российскую армию. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Соответствующий законопроект депутаты одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

По ныне действующим нормам призывникам приходилось раз в полгода проходить повторно некоторые обследования, в частности, медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. По словам авторов законопроекта, это «создает неудобства для самих призывников».

Также 8 апреля Госдума приняла закон об освобождении от срочной службы добровольцев, которые более полугода участвовали в боевых действиях.

ЖЗЛ
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