«Против нас отправили колонну солдат». Почему 55 лет назад советские хиппи вышли на протест и устроили столкновения с милицией?

55 лет назад сотни хиппи устроили в Минске столкновения с милицией

55 лет назад, 9 апреля 1970 года, в Минске сотни хиппи устроили массовое выступление, закончившееся столкновениями с милицией. Этот случай стал беспрецедентным для Советского Союза: у движения хиппи имелись противоречия с советской идеологией, но они никогда не выливались в открытое противостояние с властью. Череда событий, итогом которой стали беспорядки, устроенные представителями самой мирной субкультуры, началась с трагической гибели 18-летнего Вячеслава Максакова. И хотя представители власти и правоохранительные органы не имели к этому никакого отношения, смерть юного хиппи в итоге спровоцировала беспорядки в столице Белорусской ССР. Историю тех событий вспомнила «Лента.ру».

Расправа над товарищем потрясла минских хиппи

7 апреля 1970 года 18-летний хиппи Вячеслав Максаков гулял в Минске вместе со своими друзьями. Компания шла по улице Энгельса к кинотеатру «Новости дня», когда к ней подбежал странный молодой человек, одетый в фуфайку, и стал выкрикивать националистические лозунги. Это возмутило Максакова — и он потребовал у незнакомца замолчать.

Тот в ответ стал задирать друзей и требовать у них рубль. Тогда они вначале сказали хулигану оставить их в покое, а затем Максаков влепил ему пощечину. В ответ агрессор выхватил немецкий солдатский нож, найденный на местах боев, и ударил им в живот Вячеслава. Товарищ Максакова, Александр Шурубов, получил порез руки.

Когда мы прибежали к «Новостям дня», Славка сидел на корточках и кричал: «Осторожно, у него нож!» Мы догнали преступника на проспекте и начали его бить Юрий Кормилкин друг Вячеслава Максакова

Злоумышленника схватили прохожие, а позже его передали милиции. На место происшествия вызвали скорую помощь: Шурубову перевязали руку на месте и отпустили домой, а Максаков к тому моменту уже не подавал признаков жизни: немецкий нож повредил брюшную аорту, что вызвало сильнейшую кровопотерю.

Улица Энгельса в Минске Фото: David Brewer / Wikimedia

На стене арки, рядом с которой не стало хиппи, его друзья красной краской сделали надпись «Здесь 7 апреля расправились со Славой Максаковым». Они обвели кругом место, где лежало тело, и положили туда букет тюльпанов.

Беспорядки в Минске начались из-за «мемориала» Максакову

На прощание с Вячеславом Максаковым 9 апреля собралось множество хиппи (по разным оценкам, от 100 до 500 человек) — они с трудом поместились в несколько автобусов. При этом те неформалы, которые не сумели попасть на гражданскую панихиду, почтить память молодого человека шли к той самой арке, рядом с которой не стало Максакова.

Собрание хиппи осложнило движение на улице Энгельса — одной из центральных в Минске. К тому же там традиционно было много иностранных туристов. И когда на место прибыли милиционеры, между ними и хиппи начались перепалки, а затем и первые задержания.

Вскоре коммунальщики попытались смыть надпись в память о Максакове, что вызвало крайнее недовольство его товарищей.

Подбежали к [смывавшему надпись — прим. «Ленты.ру»] мужику. Я ему крикнул: «Ты что делаешь?» Он меня послал. Тогда я опрокинул ведро ему на штаны и достал зажигалку. Мужика как ветром сдуло Андрей Плесанов художник, друг Вячеслава Максакова

Московское кладбище в Минске, где похоронен Вячеслав Максаков Кадр: Ритуальная Служба Обряд / YouTube

Вскоре неподалеку от здания ЦК КПБ собралось около сотни недовольных хиппи, которые, в свою очередь, привлекли внимание еще большего числа зевак — по некоторым данным, их собралось до 400 человек. Среди них оказались несколько иностранцев, которые стали снимать происходящее на фотоаппараты, — именно благодаря им о событиях в Минске узнали на Западе.

«Би-би-си» и «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отреагировали моментально. Зарубежные СМИ рассказали об этом событии как о первой демонстрации хиппи в Союзе Дмитрий Маслов художник, бывший участник движения хиппи

Недовольных хиппи стали разгонять милиция и военные

На фоне накаляющейся обстановки в центр Минска были стянуты силы городской милиции, которые взяли толпу хиппи в плотное оцепление. Внутри него случайно оказались зрители кинотеатра «Новости дня», вышедшие после сеанса, и пассажиры автобуса, остановившегося на остановке.

Милиция нам — мол, расходитесь. И тогда мы сцепили руки в локтях, встали в четыре ряда, заслоняя собой стену с надписью. Все противостояние длилось не меньше часа. При мне выдергивали из толпы только отдельных людей из воспоминаний друга Вячеслава Максакова

Фото: ТАСС

Толчком для начала столкновений стали крики «Бей ментов!», раздавшиеся в толпе хиппи. Сами неформалы позже утверждали, что кричали провокаторы, которых правоохранительные органы специально забрали на время из СИЗО №1 «Володарка» и отправили к ним. Как бы то ни было, именно эти выкрики в итоге и спровоцировали беспорядки.

Милиция попыталась разорвать живую цепь — и началась драка из воспоминаний друга Вячеслава Максакова

Разорвать живую цепь милиционерам удалось далеко не с первого раза, и только после этого начались задержания. Протестующие при этом оказали активное сопротивление, не желая отправиться за решетку. Милиционеры, в свою очередь, не стесняясь, пускали в ход дубинки — сильнее других досталось хиппи, умудрившемуся сорвать погоны с полковника.

А потом на место столкновений прибыли военные.

Против нас отправили множество огромных грузовиков, целую колонну, видимо, с солдатами внутренних войск из Белполка. И тогда мы решили быстренько расходиться группами по дворам из воспоминаний друга Вячеслава Максакова

Участников беспорядков исключили из вузов

В результате беспорядков в Минске, по разным данным, были задержаны от 100 до 400 человек. За аркой, ставшей своеобразным «мемориалом» хиппи Максакову, на следующий день установили наблюдение — там появились милиционеры в штатском. Приходившие туда неформалы отмечали, что каждый дежурный держал в левой руке газету.

Она нужна была для того, чтобы в случае новых беспорядков милиционеров в штатском их коллеги не спутали с хиппи. Надпись в память о Максакове стерли — однако товарищи Вячеслава, несмотря на милицейское наблюдение, умудрялись раз за разом вновь наносить ее на стену арки. Между тем задержанных за беспорядки хиппи не стали долго держать в отделах.

Фото: Стомахин Игорь / PhotoXPress

Но для многих из них стихийная демонстрация обернулась весьма неприятными последствиями. Одних вызвали на беседы в КГБ, других исключили из учебных заведений. А композитора Владимира Кондрусевича, выступавшего с популярной группой «Пане-браце», за участие в беспорядках попытались исключить из консерватории.

Пришла бумага в политехнический институт, где я учился на третьем курсе. Мне потом по секрету передали, что под меня активно копали, хотели брать. Обвиняли во всем: в антисоветчине, спекуляции пластинками. Короче, подводили под уголовную статью. Как-то обошлось из воспоминаний друга Вячеслава Максакова

В СССР к неформальным молодежным движениям всегда относились с повышенным вниманиям, но в Белорусской ССР после событий на улице Энгельса это внимание приняло крайние формы.

Еще долгое время неформалы подвергались проверкам со стороны правоохранительных органов, их пытались подводить под уголовные статьи и лишать работы. Фестиваль бит-музыки (советский предшественник рока), который ранее спокойно проходил в Минске, в 1971 году фактически был разогнан.

А настоящий виновник беспорядков, нанесший летальное ранение хиппи Максакову, оказался больным: его признали невменяемым и направили на принудительное лечение в психбольницу.

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