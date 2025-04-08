Испытан революционный метод лечения мужского бесплодия

Впервые в мире мужчине пересадили собственные стволовые клетки

Впервые в мире мужчине пересадили собственные стволовые клетки, отвечающие за выработку спермы. Экспериментальный метод может стать прорывом в лечении мужского бесплодия. Исследование опубликовано на сервере medRxiv.

Пациенту чуть больше 20 лет. В детстве он прошел курс химиотерапии от рака костей, из-за чего у него развилась азооспермия — состояние, при котором в эякуляте полностью отсутствуют сперматозоиды. Тогда же врачи заблаговременно заморозили его сперматогенные клетки — те, из которых в пубертате формируются сперматозоиды.

Сейчас эти клетки пересадили обратно в яички, в специальные каналы, где в норме происходит образование спермы. Процедура прошла успешно: ткань не повреждена, гормональные показатели в норме. Пока в сперме пациента не обнаружили сперматозоиды, но анализы будут повторяться каждые полгода.

Причиной может быть то, что в детстве удалось собрать лишь небольшое количество клеток. Поэтому шансы на полноценное восстановление остаются под вопросом. Однако, как подчеркивают специалисты, даже единичные сперматозоиды можно использовать для ЭКО.

Если метод докажет эффективность и безопасность, он может стать шансом на лечение для мужчин с бесплодием, особенно перенесших лечение от рака в детстве. Но ученые предупреждают: подход требует осторожности, так как существует риск мутаций в клетках, а также иммунного ответа, несмотря на то, что пересаживают собственный материал.