Кремль ответил на вопрос о новом договоре СНВ с США

Песков: Сейчас сложно представить даже сам факт переговоров по СНВ-4 с США

На данный момент сложно представить даже сам факт переговоров касательно СНВ-4 с США, поскольку для начала необходимо достичь определенного уровня в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В данный момент очень сложно представить начало подобных переговоров. Сам факт начала дискуссий по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень взаимодействия России и США, а также определенный уровень взаимного доверия между странами», — ответил на вопрос журналистов представитель Кремля.

Песков также указал на то, что определенный уровень российско-американских отношений «еще только предстоит» восстановить с помощью политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее политтехнолог и аналитик Павел Дубравский в комментарии «Ленте.ру» заявил, что Россия и США смогут возобновить диалог по контролю над вооружениями лишь после завершения украинского конфликта. При этом между странами должен стабилизироваться политический климат, добавил эксперт.