Крупнейший экспортер нефти не досчитается десятков миллиардов долларов

Reuters: Доходы Эр-Рияда от экспорта нефти упадут на десятки миллиардов долларов

Снижение цен на нефть ударит по доходам крупнейшего экспортера этого энергоносителя — Саудовской Аравии (СА). Об этом сообщило издание Reuters.

По его данным, СА, богатство которой неразрывно связано с доходами от продажи нефти, сталкивается с растущим давлением. Из-за этого Эр-Рияд вынужден наращивать задолженность и сокращать расходы. А это, в свою очередь, ставит под вопрос его амбициозные планы по диверсификации экономики. Нефть между тем уже подешевела почти до четырехлетнего минимума на фоне опасений торговой войны.

Удешевление этого энергоносителя означает, что саудовский бюджет потеряет десятки миллиардов долларов доходов. Кроме того, рухнут дивиденды государственного энергетического гиганта Saudi Aramco.

Международный валютный фонд уже подсчитал, что Эр-Рияду нужна нефть по 90 долларов за баррель, чтобы сбалансировать бюджет. В такой ситуации эксперты полагают, что СА будет полагаться на рост государственного долга, а также отказываться от некоторых уже запланированных трат.

По прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs, в ближайшие годы ценам на нефть предстоит драматическое падение. К концу следующего года Brent и WTI будут стоить 55 и 51 доллар за баррель соответственно.