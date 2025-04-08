Любителям экспериментировать в постели назвали самые авантюрные позы для нескучного секса

Психолог Рэйчел Нидл призвала семейные пары чаще экспериментировать в постели. Самые авантюрные позы для нескучного секса она назвала Women's Health.

Первой такой позой, по мнению психолога, является «ракушка», главная роль в которой достается партнерше: она ложится на спину, поднимает ноги и скрещивает лодыжки над своим затылком. Еще один вариант этой позы — «выпускник». Женщине нужно поднять ноги так, чтобы получилась буква «V».

Как отмечается в статье, преимущество еще одной позы в глубоком проникновении, но для ее выполнения потребуется гибкость и сила. Мужчина садится на край кровати, а партнерша располагается сверху спиной к нему, затем поднимает ноги на плечи партнера, а руками упирается в пол.

Еще одна поза, которую психолог призвала попробовать ради эксперимента — это «снежный ангел». В этом положении партнерша ложится на спину, партнер поворачивается к ней спиной и садится сверху, опираясь на локти. В этот момент женщина обхватывает его ногами.

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