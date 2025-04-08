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16:07, 8 апреля 2025Экономика

Минфин США назвал условие снижения пошлин

Бессент: Пошлины будут таять по мере возвращения в США рабочих мест
Кирилл Луцюк

Фото: Tim Aeppel / Reuters

Главная цель тарифной стены, которую создал Вашингтон, это возвращение в США рабочих мест. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Его процитировало CNBC.

По словам министра, это значит, что если власти США добьются успеха, то пошлины станут кубиком льда, который будет таять по мере строительства в стране новых производственных мощностей. Иными словами, Вашингтон намерен добиваться симметрии между налогами, которые государство будет получать с заработных плат, и пошлинами.

При этом он назвал большой ошибкой решение китайских властей ответить на американские тарифы собственными. Бессент уверен, что в такой борьбе преимущество остается за США, в то время как Пекин «играет с парой двоек».

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«Мы экспортируем им одну пятую того, что они экспортируют нам, так что для них это проигрышная карта», — констатировал Бессент.

Также он предсказал, что скоро некоторые очень крупные страны с большим торговым дефицитом согласятся сесть за стол переговоров и США смогут заключить несколько хороших сделок.

Ранее Бессент призвал президента США Дональда Трампа чаще говорить о конечных целях вводимых пошлин. Кроме того, министр призвал своего шефа рассказывать обществу о тех выгодных торговых сделках, которые Белый дом надеется заключить. В противном случае фондовый рынок не прекратит падать.

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