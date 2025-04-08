Молодым семьям одного российского региона помогут приобрести жилье

На Сахалине молодым семьям до 35 лет выделят деньги на первый взнос по ипотеке

В Сахалинской области ввели новую меру поддержки. Теперь в регионе молодые семьи смогут получить единовременную выплату для первоначального взноса по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека», сообщает местный информационный портал Sakh.online.

Известно, что данная инициатива будет реализована в рамках Года счастливого материнства, объявленного в регионе в 2025 году, и направлена на улучшение жилищных условий и повышение рождаемости в регионе. О решении объявил на заседании правительства губернатор Валерий Лимаренко.

Выплату будут предоставлять семьям, где супругам не более 35 лет. При этом в правительстве Сахалинской области не исключают, что в дальнейшем возрастное ограничение может быть увеличено. Что касается размера выплаты, то она составит 400 тысяч рублей. По данным областного правительства, такого рода поддержку смогут получить около 15 тысяч семей.

Уточняется, что подобная помощь ранее уже была оказана участникам СВО и показала высокую эффективность.

Тем временем в 2024 году стало известно, что власти Ярославской области приняли решение поддержать большие семьи и ввели новую меру поддержки многодетных семей. Речь идет о единовременной выплате на обеспечение детей школьного возраста формой и спортивной одеждой.