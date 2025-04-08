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14:24, 8 апреля 2025Экономика

Москву завалит снегом

В МЧС предупредили москвичей о снеге
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Москву завалит снегом — осадки начнутся во второй половине дня вторника, 8 апреля, и продолжатся ночью. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по Москве со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.

Днем 8 апреля ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ночью с 8 на 9 апреля пройдет снег, местами сильный. В городе из-за осадков ввели желтый уровень погодной опасности. Он действует с 15:00 8 апреля до 6:00 9 апреля из-за снега и обледенения и до 22:00 9 апреля из-за гололеда и отложений мокрого снега.

Ночью в столице ожидается температура минус 5-3 градуса Цельсия, по области минус 7-2 градуса. Днем 9 апреля температура в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду.

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С утра вторника, 8 апреля, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, высота снежного покрова достигла 11 сантиметров. На других метеостанциях города снега оказалось от 10 сантиметров на Балчуге до 12 сантиметров в Тушино и МГУ. В Подмосковье лидерство по высоте снежного покрова получил Волоколамск, где высота снега достигла 17 сантиметров. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предсказал, что заморозки в Москве закончатся в понедельник, 14 апреля.

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