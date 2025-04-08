Мужчина купил дом и сделал жуткую находку на чердаке

Мужчина купил дом и заподозрил, что на его чердаке кто-то живет. О странностях нового жилья он рассказал на форуме Reddit.

Пользователь написал, что добрался до чердака спустя пару дней после покупки и сделал жуткую находку. Там он обнаружил импровизированное место для сна — на полу лежали подушка и пуховое одеяло.

Как признался мужчина, увидев это, он испугался, что на его чердаке может кто-то тайно жить. Чтобы незнакомец не проникал в дом, он сменил замок на входной двери.

Тайна чердака раскрылась благодаря предыдущему хозяину дома, который пришел к автору поста через несколько дней, чтобы отдать ему все ключи. Пользователь спросил у него, что происходит на чердаке. Оказалось, что бывший хозяин сам бросил туда одеяло и подушку во время уборки и просто забыл о них.

Ранее сообщалось, что мужчина из США купил на аукционе заваленный мусором дом и обнаружил внутри тело. Полицейские позже выяснили, что это приятельница бывшего хозяина дома, которая, возможно, была его любовницей.

