Мужчина расправился с бывшей девушкой и выбросил чемодан с ее останками в овраг

В Италии мужчина выбросил чемодан с останками бывшей девушки в овраг

В Италии мужчина расправился с бывшей девушкой и спрятал ее останки в чемодан. Об этом сообщает The Pinnacle Gazette.

Ранним утром 2 апреля в лесу нашли останки 22-летней студентки Иларии Сулы. Они лежали в большом чемодане на дне оврага. В последний раз Сулу видели живой 25 марта. В тот день она вышла из квартиры, не сообщив соседям, куда направляется, и пропала.

Дальнейшее расследование привело полицейских к 23-летнему бывшему бойфренду Сулы Марку Энтони Самсону. Он общался с ней до ее исчезновения. Полицейским удалось узнать, что Самсон получил доступ к аккаунтам Сулы и публиковал за нее посты в социальных сетях, после того как ее не стало. Предполагается, что мужчина напал на девушку с ножом, а потом выбросил в овраг чемодан с ее останками.

Дело Сулы спровоцировало протесты в Риме и Мессине. Протестующие обращают внимание властей на проблемы, касающиеся насилия в отношении женщин. В 2024 году в Италии жертвами стали 113 женщин. С 99 из них расправились родственники или партнеры.

Ранее сообщалось, что в штате Орегон, США, мужчину по имени Майкл Дарвин обвинили в том, что он расправился с 80-летней женщиной. Ее останки нашли в чемодане на острове.

