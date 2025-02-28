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06:30, 28 февраля 2025Из жизни

Чемодан с останками пожилой женщины нашли на острове

People: В США останки 80-летней женщины нашли в чемодане на острове
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Judy Hurley

Judy Hurley. Кадр: people.com

В штате Орегон, США, мужчину по имени Майкл Дарвин обвинили в том, что он расправился с 80-летней женщиной и спрятал ее останки в чемодан. Об этом пишет People.

Подозрительный чемодан нашли у реки Уилламетт на острове Сови. Внутри оказались останки 80-летней Джуди Херли. Ее опознали знакомые — Лесли Ортис и Джастин Миснер. Пара объяснила, что познакомилась с пожилой женщиной весной 2024 года, поскольку хотела купить ее дом.

По словам Миснера и Ортис, Херли была прикована к постели, и этим пользовались различные злоумышленники. «Люди приходили в ее дом и, по сути, использовали его как базу для подготовки преступлений, — рассказали они. — Она даже не знала, кто там живет».

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Мужчина и женщина признались, что не могли терпеть это и помогли Херли переехать в дом престарелых. «Она говорила нам, что любит нас и считает семьей», — вспоминает Миснер. Однако через некоторое время Херли выселили из дома престарелых по неким медицинским причинам. Тогда Миснер и Ортис потеряли с ней связь.

Полицейские пытаются понять, что именно произошло с Херли, и не раскрывают всех подробностей расследования. Какие улики привели их к Майклу Дарвину — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, арестовали мужчину, который расправился с пожилым соседом и выбросил его останки в чемодане в воду. На них случайно наткнулся капитан парома, плывущего по проливу Ист-Ривер.

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