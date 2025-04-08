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11:45, 8 апреля 2025Бывший СССР

На Украине предрекли нехватку средств на выплату зарплат военным

В конце года на Украине могут закончиться средства для выплаты зарплат военным
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В конце года на Украине могут закончиться средства, предназначенные для выплаты зарплат военным Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что выделенные на выплаты солдатам деньги были потрачены Министерством обороны Украины на закупку боеприпасов. Отмечается, что для предотвращения такого сценария правительству республики придется увеличить расходы обороны более чем на 200 миллиардов гривен (около 417 миллиардов рублей).

По данным издания, для обеспечения расходов украинские власти намерены перевыполнить планируемые доходы бюджета, а также профинансировать часть оборонных закупок из средств партнеров Киева. При этом журналисты напомнили, что в прошлом году дефицит бюджета покрыли за счет повышения налогов для всех украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не сможет содержать свои войска во время перемирия. По его словам, финансировать ВСУ должны Европа и США.

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