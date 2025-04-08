На Украине признали продвижение российских войск на нескольких направлениях

DeepState: Российские войска продвинулись в Часовом Яре и Курской области

Российские войска продвинулись в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР), заняв часть Привокзальной улицы и приблизившись к Днепровскому пруду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.

Отмечается, что подразделениям армии России также удалось занять территорию на западе от Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), выровняв линию фронта.

Кроме того, ресурс признал продвижение российских военных в Курской области. Так, по данным DeepState, им удалось значительно продвинуться в районе села Гуево, заняв часть населенного пункта, а также территорию вдоль реки Псел.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда в Часовом Яре. По словам отставного военного, сейчас российские войска ведут бои за городской пляж и район городского рынка.